حنان مطاوع تستعيد ذكريات حملها بصورة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

لم تكشف الفنانة المصرية حنان مطاوع عن حملها إلا بعد أن أنجبت طفلتها «أماليا»، ولذلك لم يرى الجمهور أي صورة لها وهي حامل.

حنان قررت أن تشارك جمهورها في صورة لها في الشهر التاسع، وذلك عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، وكتبت معلقة: « الشهر التاسع، تاني يوم ولادة، بعد شهر وأسبوع من ‏الولادة، اللهم لك ألف حمد وشكر، اللهم باركلي في أماليا وأمير وأمي وعافيتي، وأسعد كل الناس».

الصورة المركبة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور الفنانة حنان مطاوع، وتلقت عبارات الغزل من قبل الجمهور.

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يُذكر أن الفنانة حنان مطاوع شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “لمس أكتاف” من بطولة ‏ياسر ‏جلال، فتحي عبد الوهاب، إيمان العاصي، دنيا عبد العزيز، كرم جابر، هبة ‏عبد ‏الغني، كارولين خليل، ‏وتأليف ‏هاني سرحان، للمخرج حسين المنباوي، ومن إنتاج سينرجي تامر مرسي.

الفنانة المصرية قالت إنها اكتشفت حملها أثناء تصوير المسلسل، ولكنها أخفت خبر الحمل، وتحملت كل مشاق التصوير.

حنان فاجأتجمهورها بعد ذلك بصورة لها بعد الولادة برفقة زوجها أمير اليماني ووالدتها سهير المرشدي.‏