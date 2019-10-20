مي كساب: قبلت أدوار كتير غير مقنعة احتياج و «أكل عيش»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية مي كساب، سبب موافقتها على المشاركة في فيلم “الطيب والشرس واللعوب”، والذي عرض لها مؤخرًا.

مي كساب، قالت خلال لقائها في برنامج “معكم منى الشاذلي”، والمذاع عبر فضائية CBC ، إن المخرج إيهاب السرجاني، عندما عرض عليها العمل وافقت وذلك لكون الدور مختلف تمامًا عليها ولم تقدمه من قبل خاصة أنها فتاة لعوب ولكنها تتخفى وراء ذلك وهي شخصية مختلفة تمامًا.

أضافت: “قدمت العديد من الأعمال الفنية ولم أكن مقتنعة بها وذلك لأنها أكل عيش، ومن أجل التواجد والإحتياج، كما أن بعض المنتجين حصروني في نوعية أدوار كالبنت الشعبية الجدعة وبنت البلد”.

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تابعت: “عندما عرض عليّ دور الفتاة اللعوب وافقت على الفور، وواجهنا مشاكل كثيرة خلال التصوير بسبب الملابس فالمخرج كان يقول: “طيب هاتبقى لعوب إزاي؟”.

أوضحت أن فكرة الفيلم تضم 3 ممثلين من التسعينات، اختفت عنهم الأضواء ونسيتهم شركات الإنتاج، وكل فترة يجتمعون لعمل فيلم واستعانوا بمؤلف ومخرج شباب لكي ينفذوا فكرة الفيلم.

فيلم “الطيب والشرس واللعوب”، من بطولة مي كساب، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وغيرهم من النجوم.