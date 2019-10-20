قصة إقلاع سليمان عيد عن التدخين.. صورة نادرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

كشف الفنان المصري سليمان عيد عن موقف طريف تعرض له أثناء دراسته في الجامعة من قبل عدد من أصدقائه.

سليمان نشر صورة له وهو مدفون في الرمال عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتب معلقا: « ايام الجامعه احلى مرحله كنا فى رحله للاسكندريه وكان عيد ميلادى واصحابى قالولى نفسك فى ايه قولت لهم عايز ابقى أبو الهول».

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الفنان المصري أضاف: «أصحابي دفنونى فى الرمل طول اليوم ولما جوعت اكلوني وانا صامت بس كنت عايز اشرب سيجاره حطوها فى بوقى ومردوش يولعوها وبعديها بطلت سجاير».

الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور سليمان وخاصة أنه ظهر فيها وهو ضع سيجارة في فمه، ومدفون في الرمال.

وسليمان عيد فنان مصري من مواليد عام 1968، أكمل هذا العام خمسين عاما، بدأ حياته الفنية في نهاية الثمانينات، كانت مشاركته في فيلم «الإرهاب والكباب» بداية حقيقية له.

اشترك سليمان في عدة أعمال سينمائية ومنها: «النوم في العسل، همام في أمستردام، عزبة آدم، حين ميسرة، الباشا تلميذ، ابقى قابلني، بخيت وعديلة، جاءنا البيان التالي، فول الصين العظيم، حمادة يلعب، بوحة».