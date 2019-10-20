شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يبدأ التحضير لألبومه الجديد.. ويتعاون مع أحمد المالكى فى أغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل المطرب مصطفى قمر على التحضير لألبومه الغنائى الجديد فى 2020، بعد نجاح ألبومه الأخير "ضحكت ليا"، حيث بدأ فى اختيار أغنيات الألبوم الجديد الذى يتعاون فيه مع الشاعر أحمد المالكى والملحن محمد يحيى، فى أغنية جديدة، ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغنية فى الفترة المقبلة حسبما أكد أحمد المالكى لـ"الخليج 365".

وتلقى قمر مؤخرا العديد من الإشادات الإيجابية بعدما طرح ألبومه الغنائى الجديد، والذى يحمل اسم "ضحكت ليا"، حيث لقى استحسان عدد كبير من متابعيه من مختلف أنحاء الوطن العربى داخل مصر.

ويضم الألبوم أغانى: "س من الناس" كلمات تامر حسين وألحان رامى جمال وتوزيع توما، و"معجب" كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، و"ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم، وغيرهما.