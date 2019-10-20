كريم عبد الوهاب يقدم الموسيقى التصويرية فى فيلم "2050 حصار جهنم"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد الموزع الموسيقى كريم عبد الوهاب على تقديم الموسيقى التصويرية لفيلم يحمل اسم "2050 حصار جهنم" من نوعية أفلام الـ3D التى تقدم لأول مرة فيه الخيال العلمى على النمط الأمريكى والعالمى.
وتعد هذه التجربة الأولى من نوعها الذى تستخدم فيها أعلى تكنولوجيا وكاميرات تصوير من الخارج لتنفيذ المشروع على أكمل وجه، ويستخدم فى ذلك الفورمات الأجنبى التى تمتاز بها أفلام الخيال العلمى والتأثيرات الخارجية فى مصر.
كما يستخدم فى الفيلم خاصية الذكاء الاصطناعى والريبورتات التى تعمل بالحاسب الآلى وبها مؤثرات خارجية وطائرات حقيقية ويساعد الجرافيك على القيام بهذه المهمة التى لم يسبق تنفيذها فى مصر.
يذكر أن الموزع كريم عبد الوهاب تعاون مع عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربى فى أغانيهم من ضمنهم تامر حسنى وأصالة وغيرهم.
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