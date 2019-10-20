نادين الراسي تعلق على استقالة 4 وزراء من الحكومة اللبنانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
تفاعلت الفنانة نادين الراسي مع إعلان رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، استقالة أربعة وزراء يمثلون الحزب داخل الحكومة.
ونشرت نادين فيديو لجعجع أثناء إعلان استقالة الوزراء، عبر حسابها بـ"تويتر"، وعلقت: "تحيّة إجلال لرجُلٍ من رجالات بلادي لبناني_أصيل القوات_اللبنانية حكيم يا حكيم شكرًا"
يذكر أن نادين الراسي من أوائل الفنانات التي أعلنت مشاركتها في المظاهرات التي اندعلت في لبنان بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.
وكان سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، قد أعلن منذ قليل 4 وزراء يمثلون الحزب داخل الحكومة، على ضوء الأزمة السياسية الحادة التي يشهدها لبنان والاحتجاجات والتظاهرات الواسعة التي تعم البلاد.
والوزراء الأربعة الذين يمثلون حزب القوات اللبنانية داخل الحكومة هم كل من: نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني، ووزير العمل كميل أبو سليمان، ووزير الشئون الاجتماعية ريشار قيومجيان، ووزيرة شئون التنمية الإدارية مي شدياق.
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