عائشة بن أحمد "تنشر الغسيل" وحلا مع ابنتها.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد صورة من أحدث جلسة تصوير لها، وظهرت وهي تنشر ملابس، وعلقت: "ست البيت".

آيتن عامر

نشرت الفنانة آيتن عامر صورة لها وهي تحمل كارت مكتوبا عليها "مش هعيش من غير عينيكي"، وهي جزء من أغنية عمرو دياب "متخافيش".

حلا شيحة

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة مع أصغر بناتها، وكتبت على الصورة: "من قلب الحدث".

إيناس علي

نشرت الفنانة التونسية إيناس علي صورة تجمعها بعدد من الفنانات بينهم لقاء الخميسي ورانيا يوسف وعلقت: "ليلة خروج الفتيات"، وهو اسم فيلم صدر في عام 2017.

كريم عفيفي

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نشر الفنان كريم عفيفي صورة له وهو يقود دراجة بخارية، وعلق عليها: "انا رايح السعودية سلام عليكم".

لطيفة

نشرت الفنانة التونسية لطيفة صورة لإطلالتها في حفل زفاف نجل الفنان هاني شاكر.

لجين عمران

نشرت الإعلامية لجين عمران صورة لها عبر حسابها بإطلالة كلاسيكة.

مصطفى جاد

نشر الملحن مصطفى جاد صورة لها تجمعه بزوجته الفنانة كارمن سليمان، من إجازاتها.

سامح حسين

نشر الفنان سامح حسين صورة له وهو يرتدي ملابس نسائية يحمل "طشت" فوق رأسه، وعلق: "من عمل فني جديد".

سلاف فواخرجي

نشرت الفنانة السورية سولاف فواخرجي صورة لها مع ابنيها عبر حسابها على إنستجرام.