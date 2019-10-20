محمود البزاوي عن "شهيد الشهامة": "لازم حكايته تدرس في المدارس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
تفاعل الفنان محمود البزاوي، مع قصة الشاب محمود البنا "شهيد الشهامة"، الذي فقد حياته بسبب دفاعه عن فتاة تتعرض للتحرش في الشارع.
وطالب البزاوي بضرورة الاهتمام بقصة البنا، لما تتمتع به من صفات الجدعنة والرجولة والإنسانية، مطالبًا بضرورة أن تدرس في المدارس.
ونشر البزاوي صورة لـ"البنا"، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، وعلق: "محمود البنا رمز الشهامة، الجدعنة، الرجولة، الإنسانية، و التربية.. أعتقد إن حكايته الجميلة لازم تدرس في المدارس و يبقى رمز التربية ( محمود البنا ) .. و إن شاء الله ربنا هايبرد نار كل حبايبك .. الف رحمه و نور عليك يا رب".
بداية القصة سطر بطولتها شاب لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره، تمسك بالمبادئ والقيم، محاولا الحفاظ على كرامة فتاة، تحرش بها شاب جامعى فكانت عقوبة معاتبته له هى القتل، على يد أربعة أشخاص ترأسهم "محمد أشرف راجح" المتهم الرئيسى، طالب بجامعة السادات، وشاركه كل من إسلام عواد 17 عامًا، مصطفى محمد 17 عامًا و"إسلام أ أ"، 17 سنة، مقيمين جميعًا بمدينة تلا.
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