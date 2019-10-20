بعد سنة أولى زواج.. هذا ما كتبه زوج شيماء سيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

احتفل المنتج محمد كارتر بمرور عام على زواجه من الفنانة شيماء سيف، وذلك عبر حسابه الرسمي بـ"إنستجرام".

ونشر كارتر صورة من حفل وفافهما، وعلق عليها: "سنة أولى جواز هي سنة أولى حياة بالنسبالي كل سنة وانتي حياتي كل سنة وانتي حببتي كل سنة وانتي عشقي بحبك وطول ما أنا بتنفس هأفضل أحبك سنة حلوة عدت وسنين أحلي جاية بأذن الله".

وكانت شيماء، قد نشرت فيديو ضم عدة لقطات من حفل زفافها، ومقطع من مسرحية "سك على بناتك" للفنانة الراحلة سناء يونس، وهي تقول "أنا كان مالي ومال الجواز"، عبر حسابها على "إنستجرام".

وعلقت قائلة: "سنة أولى جواز، كل سنة وأنت حبيبي وأبويا وأخويا وصاحبي، كل سنة وأنت أكبر عوض ورزق من ربنا، وربنا ميحرمنيش منك أبدًا ونعيش سوا يا رب العمر كله".