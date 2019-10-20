دومينيك حوراني تعلن وفاة والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
أعلنت الفنانة اللبنانية دومينك حوراني عن وفاة والدها المؤرخ الدكتور يوسف الحوراني، وذلك عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام".
من المقرر أن تقام صلاة الجنازة يوم الإثنين المقبل 21 أكتوبر في كنيسة مارجرجس الشباح ببيروت.
ونشرت دومينيك فيديو لوالدها كان قد سجله منذ ثلاثة أشهر يتحدث فيه عن أوضاع لبنان، وعلقت دومينيك على الفيديو بأن والدها استشرق ما يحدث في لبنان اليوم، وأنه قدم أبحاثه ومؤلفاته من أجل لبنان الحلم.
ومن المقرر أن تستقبل العائلة عزاء الفقيد يومي الإثنين والثلاثاء بالكنيسة.
يذكر أن، دومينيك قد تم نقلها إلى المستشفى خلال الأيام الماضية بعد أن سقطت أرضًا أثناء قيامها ببروفة على فساتين كليبها الجديد.
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