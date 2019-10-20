محمد حماقي يشيد بفريقه في "ذا فويس 5"

اشاد النجم محمد حماقي بفريقه في برنامج "ذا فويس 5"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "مبسوط جداً بالموسم الاستثنائي ده، وبأحلى الأصوات اللي موجودة عندي..وإن شاء الله نطلع أحسن حاجة من كل موهبة". ده، وبأحلى الأصوات اللي موجودة عندي..وإن شاء الله نطلع أحسن حاجة من كل موهبة". يذكر أن النجم محمد حماقي طرح سابقًا ألبوم "كل يوم من ده"، ويضم الألبوم 20 أغنية منهم: "يزلزل"، "صور"، "و أعمل إيه"، "م البداية"، "يا ستار"، "قالو عنك"، كماحقق الألبوم نسب مبيعات عالية. Advertisements

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