حقيقة دخول محمد حماقي عالم الإخراج بـ "أشباح أوروبا"

دائمًا ما نجد تشابه الأسماء يؤدي إلى ظلم الكثيرين، وخاصة في القضايا الجنائية، أو أخذ بطولة ما، أو حتي في عالم السينما، و يبدو أن هناك اختلاط في الأسماء كثيرًا مما يسبب في حيرة للجمهور، مثل ما حدث بين الفنانين كريم عبدالعزيز و كريم محمود عبدالعزيز، وأيضًا بين الفنانين أحمد فهمي، الذي يشارك في فرقة "واما"، وشقيق الفنان كريم فهمي، والفنانتين شيرين عبدالوهاب والفنانة شيرين وجدي، الذين عرفوا باسم شيرين في بداية الأمر وعندما حدث

خلط، فقررت إضافة اسم والدها "عبدالوهاب" حتى تتميز بعدما أطلق عليها جمهورها "شيرين آه ياليل"، وأخيرًا وكما حصل خلط في تشابه اسم الممثلة إيناس عز الدين، والمطربة إيناس عز الدين التي ظهرت في برنامج أرب أيدول.

وأخيرًا الفنان محمد حماقي والمخرج محمد حماقي، والذي أثار أسم المخرج فضول الجمهور حيث إن المخرج يحمل اسم محمد حماقي فظن البعض أنه النجم محمد حماقي.

وسنرصد لكم في السطور أهم المحطات في حياة المخرج محمد حماقي:-

اسمه بالكامل محمد عبدالرحمن حماقي، وعمل كمساعد مخرج لمعتز التوني ومحمد ياسين في أعمال من قبل، كما أنه شارك في تنفيذ الإخراج للعديد من الأعمال من بينها: مسلسل "ربع رومي"، فيلم "جحيم في الهند"، فيلم "عايز حقي"، فيلم "في شقة مصر الجديدة"، مسلسل "هربانة منها".

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وتميزت جميع أعماله بالنجاح.

وفيلم "أشباح أوروبا" من تأليف كريم فاروق، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وبطولة كل من هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، باسم سمرة، و من المقرر طرح الفيلم بجميع دور العرض في موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2020.