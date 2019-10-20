اول تعليق من علا الفارس بعد وفاة شقيقها

كتب امير فتحي في الأحد 20 أكتوبر 2019 01:00 صباحاً - في اول تعليق لها بعد وفاة شقيقها، وجهت الاعلامية الاردنية ومذيعة قناة الجزيرة الشكر لكل من قدم لهم العزاء.
وكتبت علا الفارس في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “شكرا لكل من قدم العزاء وواسانا وشاركنا حزننا في مصابنا الجلل سواء بالحضور والمشاركة في مراسم الدفـن أو الحضور إلى بيوت العزاء أو بصادق الشعور من خلال الاتصال الهاتفي أو عبر مواقع التواصل.. نسأل الله أن يجزاهم عنا خير الجزاء وأن لا يريهم أي مكروه .. شكر الله سعيكم”.
وكانت علا الفارس قد نعت شقيقها الشاب ناصر تحسين الفارس، وهو شقيقها من والدها فقط، ويقطن ويعمل في فلسطين، وهو من مواليد عام 1977 أي أنه توفي عن عمر 42 عاما.
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