جينيفر لوبيز بفستان زفاف في شوارع نيويورك.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز ملكة الإطلالات الجذابة، حيث خطفت الأنظار مؤخرًا بفستان زفاف غاية في الجاذبية، مما يثير الفضول بشأن ما إذا تزوجت بالفعل أم لا.

ويأتي هذا في الوقت الذي تستعد بالفعل فيه جينيفر لوبيز للزواج من خطيبها أليكس رودريجيز، إلا أنها لم تدخل القفص الذهبي بعد، فإطلالاتها الخلابة بالفستان الأبيض كانت من أجل أحدث أعمالها.

Advertisements

والمثير في الأمر بحسب ما ذكرته جريدة الديلي ميل البريطانية، أن النجمة العالمية البالغة من العمر 50 عامًا، بدت عروسًا في غاية الجاذبية عندما ظهرت في مانهاتن بنيويورك يوم الخميس 17 أكتوبر، من أجل تصوير أحد مشاهد فيلمها الجديد “Marry Me”.

والجدير بالذكر أن فستان جينيفر لوبيز تميز بالتطريزات البراقة التي زينته بالكامل، بالإضافة إلى طرحة مميزة طويلة للغاية مغطاة بالتطريزات اللامعة أيضًا.

وبالإضافة إلى مكياجها اللافت والخصلات التي انسدلت على وجهها، أكملت النجمة إطلالتها بمجوهرات ماسية جذابة وحذاء فضي ميتاليك ذي كعب عال، كما ارتدت وشاحًا أنيقًا من الفراء، وكان واضح أن الفستان كان ثقيلًا، حيث احتاجت لمساعدة فريقها بينما تشق طريقها بإطلالتها الجميلة.