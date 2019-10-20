سلمان خان يعلن عن موعد عرض فيلمه الجديد Radhe

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

بعد أن عانى جمهوره في انتظار مشروعه الفني الجديد لفترة طويلة، أعلن النجم الهندي سلمان خان عن أن فيلمه الجديد سوف يكون بدور العرض في أعياد رأس السنة الجديدة.

يُظهر سلمان في العمل الذي يحمل عنوان ” Radhe: Your Wanted Bhai ” وهو يجسد شخصية الشرطي، التي طالما عشقها وأجادها على الشاشة الفضية، في فيلمين متتاليين.

منذ فترة وجيزة، أعلن سلمان عن “Radhe” من خلال البوستر الرسمي لفيلم ” Dabangg 3 “، من إخراج برابو ديفا Prabhudeva، حيث يمثل الفيلم التعاون الثالث بين سلمان والمخرج بعد فيلميه “Wanted” و“Dabangg 3”.

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وتقول تقارير إن “Radhe” سيكون جاهز للبدء بتصويره في 4 نوفمبر. وسيتم تصوير مشاهده الأولى في مومباي. حيث يعد الفيلم نسخة جديدة من الفيلم الكوري لعام 2017 “الخارجون عن القانون”.

وفقًا للتقارير، تتصدر الممثلة الشابة ديشا باتاني البطولة النسائية أمام خان، ووفقًا للتقارير، تدور أحداث الفيلم حول ضابط شرطة مكلف بمهمة إنهاء اشتباكات العصابات في المدينة.

في هذه الأثناء، سيعرض فيلم “Dabangg 3” على شاشات العرض في 20 ديسمبر، ويضم النجوم سوناكشي سينها، سوديب، أرباز خان، وأول مرة سايي مانجريكار.