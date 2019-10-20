كاترينا كايف متهمة بتقليد كيم كارداشيان

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

بعد ساعات من إطلاق خط الماكياج الجديد، “كاي”، دخلت الممثلة كاترينا كايف في جدال، حيث كشف تقارير عن تفاصيل بدايات أزمة قد نشبت بين نجمة بوليوود ونجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان.

أسباب الأزمة، بحسب وسائل الإعلام، بدأت بقيام كاترينا بسرقة فكرة ترجع ملكيتها للفنانة الأمريكية السمراء، حيث تم اتهامها بالتقاط الصور الأخيرة لإطلاق علامتها التجارية “كاي” بنسخ الأيقونة العالمية كيم كارداشيان.

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شاهد الجمهور تشابهًا غريبًا بين تصوير كايف وكارداشيان، ويبدو أن كاترينا استلهمت العمل بشكل مبالغ فيه من نجمة الواقع الشهيرة لتصويرها.

كان حساب مجهول على موقع التواصل الاجتماعي Instagram، قد كشف يوم الأربعاء 16 أكتوبر، عن التشابه بين الإعلان الخاص بخط الماكياج الذي أطلقته للتو النجمة الهندية كاترينا كايف، وعلان ماكياج نجمة الواقع قد بدأ بالفعل كيم كارداشيان ويست.

من الصورة، يبدو أن الإعلان عن خط الماكياج الخاص بكاترينا يشبه إلى حد بعيد إعلان كارداشيان. بالنسبة امن لا يعرف، تعد ماركة “KKW Beauty”، التي تم إطلاقها في عام 2017، واحدة من أكثر المشاريع نجاحًا لعائلة كارداشيان.