ماهيرا خان ترقص مع دانييلا رحمة أمام «إيفل».. صور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أشعلت النجمة الباكستانية ماهيرا خان النار في وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن شوهدت في مقطع فيديو وهو تقوم بالرقص مع الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة على اغنية عربية أمام برج إيفل بباريس.

الممثلة اللبنانية، شاركت مقطع الفيديو على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، موضحة أنها وماهيرا، على أغنية للمغني الإماراتي حسين الجسمي.

نجمة بوليود ماهيرا حضرت أسبوع الموضة في باريس كسفيرة باكستانية للعلامة التجارية العالمية، حيث سارعت في الطريق إلى أحدث تعاون للعلامة التجارية مع كارل لاغرفيلد.

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كما التقت خان أيضا مع المغنية الأمريكية كاميلا كابيلو والممثلة إيفا لونغوريا في أسبوع الموضة في باريس حيث شوهدن جميعًا خال حدث احتفالي على “الكات ووك”.

جديرًا بالذكر أن أعمال ماهيرا الفنية متوقفة في الوقت الحالي في بوليوود، حيث تعرضت لعاصفة من الانتقادات على الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعي، بسبب سوء العلاقات بين الهند وباكستان.

اكتسبت ماهيرا، 33 عامًا، اهتمامًا عالميًا بعد عرض فيلمها “Verna”، والذى يدور حول إحدى الناجيات من حادث اغتصاب ثم تحاول بعد ذلك الأنتقام من مهاجميها، وقد أشاد الكثيرون بماهيرا بسبب “موضوعاتها الناضجة” و”المحتوى الجرىء” الذى تقدمه فى أعمالها.