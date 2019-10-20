كشاي كومار يحجز قطار للترويج لفيلمه الجديد Housefull 4

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

النجم الهندي أكشاي كومار، كان أول من تعاون مع هيئة السكك الحديدية من أجل الترويج لفيلمه الجديد “Housefull 4” كأول عميل لها حيث قام بالفعل بحجز قطار للترويج للفيلم.

سيغادر كومار محطة مومباي يوم الأربعاء ويصل إلى نيودلهي يوم الخميس، سيمر خلال العديد من الولايات والمقاطعات المهمة مثل سورات وفادودارا وكوتا لجذب انتباه الجمهور المتمركز في هذه المحطات.

وفي السياق ذاته، نشر كومار عبر صفحاته الخاصة على موقع التواصل إنستجرام، نشر النجم الهندي أكشاي كومار الملصقات الرسمية الأولى لفيلمه المنتظر “Housefull 4”.

وسيكون الجزء المرتقب من فيلم Housefull هو الرابع من السلسلة الشهيرة التي طرح جزأها الأول بصالات العرض في عام 2010، وطرح الجزء الثاني في عام 2012، ثم تم طرح الجزء الثالث منه في عام 2016.