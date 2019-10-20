تامر عاشور وعدوية والليثي والعسيلي يتألقون بحفل المنارة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا كل من المطرب تامر عاشور ومحمود الليثي ومحمد عدوية ومحمود العسيلي، حفلا غنائيا كبيرا بالجامعة المصرية الصينية، وذلك للترحيب بالطلاب الجدد، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

تامر عاشور قدم باقة مميزة من أغنياته القديمة، بالإضافة إلي أغنيات ألبومه الجديد “أيام”، ومنها: “انطق، مشوفناش، حكايات، ده حكاية، وقت الوداع، يا اهلا، كل شئ راح مننا، ايام، كلموها عني، بقاله كتير، تسلم، باي باي، بقالي زمان، حبيبي انت حبيبي، محظوظ، في بالي”، كما غني عدة أغنيات من ألحانه لنجوم آخرين، منها: “طيب طيب” لمحمد فؤاد، وأغنية “تحدي”.

وصعد محمود الليثي بصحبة فرقته، وقدم خلال الحفل توليفة شعبية تراقص عليها طلاب الجامعة منها: “عم يا صياد، حط ايده ياه، عبده، الست لما، سيما سيما، شوكلاتة، سوق البنات، اذا كان قلبك كبير، شطة نار، حريقة، بونبناية، من تحت لفوق”، وغيرها من الأغاني الشعبية لنجوم اخرين.

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محمد عدوية بدأ فقرته على أغنية “واحد” وسط هتافات وصيحات طلاب الجامعة، وقدم عدد كبير من أغنياته الشهيرة منها: “مش فارقة، حبيبي فين ما تكون، كانت لحظة متتوصفش، كلمة وضايقتها، سيبي روحك، يسلم عليا، الطيب احسن، دي اللي خدتني مني، تقدر تطير”، بالاضافة لغنائه بعض أغنيات والده النجم الكبير احمد عدوية، منها: “كركشندي، با بنت السطان، زحمة يا دنيا زحمة”.

وأعرب عدوية عن سعادته بالحضور الكبير من طلاب الجامعة وحفظهم لأغنياته قائلا: “زمان كنت بحلم وبتمنى أكون نجم كبير وبحس بالنجاح ده لما بشوفكم َبشوف حب الناس اللي بحمد ربنا عليه”.

المطرب محمود العسيلي اختتم فقرات الحفل، وبدأ فقرته بأغنية “يا ناس” وسط تصفيق الحضور، وواصل غنائه لعدد كبير من أغنياته التي قدمها خلال مشواره الغنائي منها: “فوقي، مش مضمون، بعدتي ومبعدتيش، طول ما أنتي جمبي، يلا نفرح يلا، في حتة تانية، ترارام، الليلة”.