72 مليون دولار حصيلة إيرادات "جيميناي مان" في أسبوع

يواصل فيلم الخيال العلمي والأكشن "Gemini Man" للنجم ويل سميث، حصد الإيرادات بشباك التذاكر العالمي، عقب مرور أسبوع على طرحه بصالات السينما.

وبلغت حصيلة الفيلم بشباك التذاكر العالمي 72.1 ملايين دولار جمع منها 26،9 مليون دولار في الصالات الأمريكية وحصد 45.2 مليون دولار، بينما قدرت التكلفة الإنتاجية بنحو 138 مليون دولار تقريبا.

تدور الأحداث حول هنري برجن (ويل سميث)، قاتل مسن، يسعى إلى الخروج من حياته المهنية، ليجد نفسه في مواجهة نسخة مستنسخة أصغر من نفسه يمكنه التنبؤ بكل تحركاته.

يشارك ويل سميث، البطولة، كليف أوين، ماري إليزابيث وينستيد، رالف بروان، بينديكت ونج، وإخراج أنج لي.

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جدير بالذكر أن النجم ويل سميث شارك مؤخرًا في بطولة فيلم المغامرة والفانتازيا "Aladdin" ونجح في حاجز المليار دولار عالميا.

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