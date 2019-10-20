شكرا لقرائتكم خبر عن فيلمان مصريان فى المسابقات الرسمية لأيام قرطاج السينمائية.. تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك مصر فى المسابقات الرسمية بمهرجان أيام قرطاج السينمائية بفيلمين هما: "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، الذى يمثل مصر فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، كما يشارك أيضا الفيلم المصرى "حبيب" للمخرج شادى فؤاد وبطولة سيد رجب وسلوى محمد على فى مسابقة الأفلام الروائية القصيرة.



بسمة بطلة فيلم بعلم الوصول

فيلم "بعلم الوصول" هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج هشام صقر وتدور أحداثه حول "هالة" التى تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، حيث تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، قوتها يجب أن تأتى من الداخل لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خاصة إذا كانت أم، حيث كانت تعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهي في الثامنة عشرة من عمرها.



فيلم حبيب للمخرج شادي فؤاد

الفيلم شارك من قبل ضمن قسم "فاينال كت" في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورة 2018، وحصل على 3 جوائز لدعم مرحلة ما بعد التصوير، كما فاز بجائزة المنظمة الفرانكفونية في قسم التكميل، وقيمتها 10 آلاف يورو من أيام قرطاج السينمائي ويشارك في بطولة الفيلم: بسمة، بسنت شوقي، محمد سرحان، لبنى عسل ورفل عبدالقادر.