رشوان توفيق يصطحب كاميرا "العين الاخبارية" بجولة في منزله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زارت كاميرا “العين الإخبارية" الفنان المصري رشوان توفيق في منزله الكائن بحي الزمالك غرب القاهرة.

تحدث رشوان توفيق عن بداية مشواره الفني، وقال: "انطلقت من مسرح التليفزيون وعملت مذيعاً لبرامج الشباب، وأخرجت العديد من الأعمال المسرحية ولم يكن مشواري مفروشاً بالورود، فقد عشت ظروف صعبة وشاركتني زوجتي الرحلة لحظات مؤلمة لذا أدين له بالكثير".

كما كشف الفنان الكبير عن صدمة رحيل ابنه قائلاً: "الانكسار الأكبر في حياتي كان رحيل ابني توفيق، كان يعمل مدير بنك وصحته جيدة، ومات فجأة ولا أبالغ إذا قلت إنني تنبأت برحيله وحدث ذلك بالفعل".

وكشف الفنان الكبير أيضاً عن رأيه في عدد من نجوم التمثيل مثل عادل إمام ويحيى شاهين وسعاد حسني ومحمود مرسي، وأوضح الأسباب التي منعته من التوهج في السينما كما توهج في التليفزيون والمسرح.

وينشر "العين الإخبارية" خلال الأيام القليلة المقبلة، التصريحات الكاملة للفنان القدير رشوان توفيق، خلال حواره.

