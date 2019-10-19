مودل روز تنهارُ باكيةً وتشعرُ بروحها قد خرجت.. ما قصتها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انهارت الفاشينيستا السعودية مودل روز، باكيةً أثناء حديثها عن تجربة اختناق كلبتها الصغيرة، مشيرةً إلى أنها تعرّضت لأصعب موقف في حياتها.

ونشرت روز مقطع فيديو لها عبر حسابها بسناب شات وقالت إنها تشعر بحالة دوار بسبب ما حدث معها حيث خرجت لتوزيع قطع الدجاج على كلابها وفجأة وجدت إحدها ملقاةً على الأرض وكأنها تموت بسبب شيء حشر في زورها.

وأوضحت أنها حاولت أن تنقذ الكلبة دون جدوى، فظلّت تدخل أصبعها في زورها علها تسلك مجرى الهواء لكنها فشلت بعدها اضطرت لتأخذها بسيارتها إلى الإسعاف.

وبيّنت أنها وقتها انهارت وشعرت بأن روحها ستخرج حينما تخيلت إنها ستفقدها ولم تعرف كيف تتصرّف.

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وأكّدت أنها لم تترك شيئًا إلا وفعلته فسكبت عليها مياهًا لإفاقتها حتى فاقت، مشيرةً إلى أن الموقف تسبّب في أن تمتنع عن تناول الطعام وجعل يومها صعبًا.

وموديل روز هي عارضة أزياء سعودية الأصل تشتهر بلقب باربي الخليج أو باريس هيلتون العرب، ولدت في المملكة وأصلها من المدينة المنورة اسمها الحقيقي روزانا.

وانتقلت روز الى أمريكا لتكمل تعليمها وتواصل شهرتها هناك، وحقّقت نجاحاتٍ مع أكبر الماركات العالمية لتكون أول سعودية في هذا المجال وتم اختيارها لتكون أول شخصية عربية من حيث قوة الجمهور والأداء وجمال إطلالتها.