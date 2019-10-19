حليمة بولند تقعُ في ورطة غير متوقّعة قبل الحفل.. شاهدي ماذا حصل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يمرّ موقف الإعلامية الكويتية حليمة بولند أمام الجمهور مرور الكرام، فانهالت التعليقات على مقطع فيديو لفستانها، بعد أن تعرّض للتمزق قبل لحظات من حفل تُقدّم فقراته.

وعبّرت حليمة بولند في المقطع المصوّر عن حزنها وغضبها، بسبب تمزق الفستان، مؤكدةً أنها أنهت ترتيب شعرها ومكياجها، وما أن حاولت أن ترتدي فستانها وجدته ممزقًا.

وقالت حليمة بولند: "انشق النفنوف أعوذ بالله وبعد شوي تبلش الحفلة"، مشيرةً إلى أن ما أصابها هو الحسد.

Advertisements

ولم تَسلم الإعلامية من السخرية خاصةً بطريقة حديثها خلال الفيديو، معتبرين إياها تتحدّث بـ"دلع غير لائق"، كما طالبها متابعون بأنه تنحف أو تختار فستانًا أكبر كي لا تتعرّض لنفس الموقف ويتمزّق فستانها.

وارتدت حليمة بولند الفستان الممزّق، خلال تقديمها فقرات حفل الفنانين العراقيين، أصيل هميم وحسام الرسام، والذي أُقيم الجمعة 18 أكتوبر في قاعة البركة بفندق "كراون بلازا" بالكويت، بحضور جماهيري كبير.

ورحّبت بولند بالفنانة العراقية أصيل هميم خلال الحفل، بعدها قدّمت الأخيرة أولى أغنياتها "آخر ظهور"، وشكرت بعدها بولند لما قالته عنها، كما رحّبت براعي الحفل، الشيخ دعيج الخليفة الصباح.