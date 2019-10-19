إقبال تاريخي على مسرحية "3 أيام في الساحل" للنجم هنيدي في السعودية

قررت إدارة مهرجان الرياض بالاتفاق مع الشركة المنتجة لمسرحية "3 أيام في الساحل" للنجم محمد هنيدي مد عرض المسرحية لعدة أيام أخرى بعد الإقبال التاريخي للمسرحية خلال عروضها الأولى بالرياض وتحقيق المسرحية أرقاما وإيرادات غير مسبوقة في تاريخ المسرح المصري والعربي.
وأكد النجم محمد هنيدي سعادته بالإقبال الجماهيري على المسرحية وتفاعل الجماهير السعودية والعربية مع العروض، فضلا عن سعادته بإطلاق لقب صانع السعادة عليه، وتقدم النجم هنيدي بالشكر للمستشار ترك آل الشيخ والشعب السعودي على حسن الضيافة والاستقبال الذي لاقوه في بلدهم الثاني السعودية.
مسرحية "٣ أيام في الساحل" بطوله النجم محمد هنيدي وبيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد محمود تأليف حاتم حسين وإخراج مجدي الهواري.
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