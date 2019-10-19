تعرف على كواليس حفل محمد عدوية داخل الجامعة المصرية الصينية

أحيا النجم محمد عدوية، حفل غنائي داخل الجامعة المصرية الصينية، للترحيب بالطلاب الجدد، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

وصعد محمد عدوية بأغنية "واحد" وسط هتافات وصيحات طلاب الجامعة، وقدم عدد كبير من اغنياته الشهيرة منها، مش فارقة، حبيبي فين ماتكون، كانت لحظة متتوصفش، كلمة وضايقتها، سيبي روحك، يسلم عليا، الطيب احسن، دي اللي خدتني مني، تقدر تطير، بالاضافة لغنائه بعض اغنياته والده النجم الكبير احمد عدوية، كركشندي، با بنت السطان، زحمة يا دنيا زحمة.

يذكر أن آخر أعمال محمد عدوية كان ألبوم "سكوت خالص"، الذي حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 12 أغنية، تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم الشاعر أيمن عز والملحن محمود أنور والموزع نور والعسال وفهد وأحمد العتبانى وشريف بدر، وغيرهم.

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