الشركة المنتجة تضطر لتغيير اسم فيلم هيفاء وهبي لـ"أشباح أوروبا" بسبب "لص بغداد"

كشف مصدر من داخل الشركة المنتجة لفيلم هيفاء وهبي الجديد، الأسباب التي دفعت صناع العمل إلى تغير أسم الفيلم إلى أكثر من مرة .

وأضاف المصدر ، أن السبب وراء تغير أسم الفيلم في البداية من "عقد الخواجة"، الي "حجر الاسكندر" وهو فيلم "عقدة الخواجة" للفنان حسن الرداد بسبب تشابه الاسم الي حد كبير واختلاط الأمر على الجمهور بين فيلم" حسن الرداد"عقدة الخواجة" وفيلم هيفاء وهبي" عقد الخواجة".

وأوضح أيضا السبب في تغيير مرة أخرى من اسم "حجر الإسكندر" إلى " أشباح أوروبا"، وهو فيلم "لص بغداد" بطولة النجم محمد إمام، السبب وراء هذا التغير، وذلك بسبب تناول فيلم إمام العديد من القضايا التي تخص الآثار، وحجر الاسكندر التي يتم الكشف عنها حينما يتم طرح الفيلم بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، مما جعل كتاب الفيلم بالاتفاق مع الشركة المنتجة القيام بتغيير الاسم مرة أخرى من "حجر الأسكندر" إلى " أشباح أوروبا" لكون الأخير الأقرب تعبيرا عن الأحداث التي يدور حولها الفيلم، هذا الي جانب انه اسم مميز يحتوى على العديد من التشويق والاثارة التي يتناولها الفيلم .

و يشارك في بطولة فيلم “أشباح أوروبا” عدد من النجوم أبرزهم، هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي، وأروى جودة، ومصطفى خاطر، والنجم السوري معتصم النهار، ومن إخراج محمد حماقي، وقصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال، وشريف يسري، ومحمد أبو السعد.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

سر اعتذار معتصم النهار عن فيلم أشباح أوروبا لـ هيفاء وهبي

ابنة هيفاء وهبي تُطلق العنان لأنوثتها في جلسة تصوير جريئة بـ"الأحمر"