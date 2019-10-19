محمد نور يغني باللهجة الخليجية مع أحد أصدقائه عبر "إنستغرام"

القاهرة - لايف ستايل نشر الفنان محمد نور عضو فريق "واما"، فيديو علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستغرام" علي خاصية "استوري" وهو يغني باللهجة الخليجية مع أحد أصدقاءه.



وكان فريق واما أصدر أغنية "يلا نرقص" خامس أغنيات ألبوم "الصيف ابتدأ" عنوان الألبوم الجديد لفريق واما، والذى يشهد عودتهم للساحة الفنية مرة أخرى، بعد غياب نحو 4 سنوات.



ويعتبر فريق "واما"، واحدا من أبرز الفرق الغنائية، والمكون من الفنانين نادر حمدي، وأحمد فهمي، ومحمد نور، وأحمد الشامي، وكانت بداية انطلاقاتهم عام 2002 مع ألبوم "يا ليل"، وفى رصيدهم الفنى 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات السينجل. قد يهمك ايضاً: محمد نور يُحيي ديفيله سماح القاسم وسط تفاعل كبير من جمهور رأس البر محمد نور ينتهي مِن تصوير "وش السعد"

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