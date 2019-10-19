نجوم الفن يحضرون زفاف شقيقة الفنانة ملك قورة

احتفلت مريم قورة، شقيقة الفنانة ملك قورة، بحفل زفافها على إسلام خالد في إحدى الفنادق المطلة على النيل بحضور والدها الدكتور محمد قورة، ووالدتها الفنانة عبير منير، وعدد من أقاربها وأصدقائه ، وحرص على حضور الحفل عدد من الفنانين والإعلاميين منهم ليلى علوي وعمرو الليثي. قد يهمك ايضاً: بـ فستان مليء بالورود ملك قورة تظهر بـ اطلالة جذابة في الساحل الشمالي ملك قورة تكشف دورها في"سوبر ميرو"

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