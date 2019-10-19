نيكول سابا تعتذر عن حفلها في المنيا بسبب الأوضاع في لبنان

اعتذرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عن عدم إحيائها حفلا في جامعة العلوم والتكنولوجيا في المنيا.
وكشفت نيكول سابا أنها لن تتمكن من الغناء وبلدها لبنان يمر بأزمة واضطرابات وتظاهرات منذ الخميس 17 أكتوبر.
يشار إلى أن نجوم لبنان حرصوا على المشاركة في التظاهرات التي بدأت في العاصمة بيروت أمس، احتجاجا على فرض الحكومة اللبنانية لمجموعة من الضرائب الجديدة، من بينهم نادين نسيب نجيم ووسام بريدي وماجي بو غصن وغيرهم.
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