شريف منير يستعيد ذكريات الطفولة بصورة نادرة مع والديه

يتواصل الفنان شريف منير، مع الجمهور عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الصور والفيديوهات.

وكالعادة، شارك منير، متابعي حسابه الشخصي على موقع انستغرام ، بصورة جديدة استعاد من خلالها ذكريات الطفولة.

ظهر شريف منير، الصورة التي نشرها بالأبيض والأسود، بصحبة والديه وهو في سن صغير، وعلق كاتبًا: "ربي ارحمهما كما ربياني صغيرًا، ومن هنا بدأت العفرتة".

يشار إلى أن الفنان شريف منير كان قد أحيا مؤخرًا حفلاً بصحبة فرقته "نوستالجيا"، في مكتبة الإسكندرية، يوم 29 ‏أغسطس الماضي، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية.‏

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يذكر أن شريف منير هو مؤسس فرقة "نوستالجيا"، وجاء ذلك الاسم لأنها تستهدف تعريف الأجيال ‏الجديدة بموسيقى الثمانينيات والتسعينيات، وقد قدم شريف العديد من الأغاني معهم خلال برنامج "أنا وبنتي" ‏الذي يقدمه على قناة‎ ON E، حيث يترأس شريف الفرقة بالعزف على آلة الدرامز. ‏

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