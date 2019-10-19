نجوم الفن يشاركون في حفل زفاف ابن هاني شاكر

احتفل أمير الغناء العربي هاني شاكر، بحفل زفاف ابنه شريف شاكر على زوجته نوران هاني، وذلك بأحد الفنادق الفخمة المطلة على النيل. وحضر الحفل عدد كبير من النجوم منهم الفنانة نادية الجندي وروجينا وزينة ومنى عبدالغني وخالد زكى وشريف منير وبوسي شلبي وسهير شلبي واشرف زكى والمستشار مرتضى منصور .



ويحيى النجوم هاني شاكر وسوما وفرات قدوري الليلة الخامسة من ليالي مهرجان الموسيقى العربية يوم الثلاثاء 5 نوفمبر على المسرح الكبير، وذلك بقيادة مصطفى حلمي. قد يهمك ايضاً: تكريم الفنان المصري هاني شاكر في موسم الرياض تكريم نجوم مصر والعالم في منتدى صناعة الترفيه في السعودية

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