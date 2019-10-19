طرح الجزء الثاني من فيلم الفانتازيا والمغامرة "ماليفينت ميسترز اوف ايفيل" في دور العرض

تستقبل دور العرض الأميركية الجمعة، الجزء الثاني من فيلم الفانتازيا والمغامرة المنتظر "Maleficent: Mistress of Evil"، الذي تقوم ببطولته النجمة أنجلينا جولي.
أحداث الجزء الثاني تُعد استكمالًا للجزء الأول الذي صدر عام 2014، ويدور حول انتقام "ماليفسنت" (أنجلينا جولي)، بعد أن جاءت جماعة من الغزاة وهددوا أمن وسلام المملكة.
يُشارك في بطولة الفيلم: ميشيل فايفر، إيد سكرين، أنجلينا جولي، إيلي فانينج، شويتل إيجفور، وإخراج واكين رونينج.
يُشار إلى أن الجزء الأول من "Maleficent" صدر عام 2014 وحقق نجاحًا كبيرًا بشباك التذاكر وتخطت إيراداته 758 مليون دولار عالميًا.
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