المخرج مجدي أحمد علي يكشف مصير تمثال سعاد حسنى في شرم الشيخ

كشف المخرج مجدي أحمد على عن مصير تمثال الفنانة سعاد حسنى، الذي كان من المقرر وضعه بأحد ميادين مدينة شرم الشيخ، تزامنا مع آخر دورات مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية، وقال إنه ليس مسئولا الآن لأنه ترك إدارة المهرجان، وقال عن سبب تأخر ظهور التمثال بالميدان .

وعن سؤاله عن الجهة التى من المفترض أن تتابع أمر التمثال، أوضح، أن إدارة مهرجان شرم الشيخ هي الجهة المسئولة عن المتابعة، مؤكدًا أنه غير مسئول الآن بعد اعتذاره عن إدارة المهرجان.



وأضاف مجدي أحمد على أن الفكرة ما زالت مطروحة، والأمر الآن في يد المحافظ وإدارة المهرجان .



يذكر أن تمثال الفنانة سعاد حسنى، الذي تم عرضه في مهرجان السينما بشرم الشيخ في مارس الماضي، أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نظراً لأن التمثال يشبه إلى حد كبير الفنانة الراحلة سعاد حسنى، وهو من تصميم النحات عصام درويش.

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