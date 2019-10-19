شكرا لقرائتكم خبر عن "سينرجى" تعلن عن مواعيد مسلسل "بلا دليل" على cbc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة سينرجى عن مواعيد عرض مسلسل "بلا دليل" للنجمين خالد سليم ودرة، المقرر بدء عرض أولى حلقاته بعد غد الاثنين على شاشة cbc، فى تمام الساعة الثامنة مساء.

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وطرحت شركة سينرجى البرومو الرسمى لمسلسل "بلا دليل" والذى سيطر عليه الغموض والتشويق من خلال جريمة قتل تتم فى ظروف غامضة، وتوجيه أصابع الاتهام لكل الأبطال.





"بلا دليل" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة ويشارك فى بطولته خالد سليم، ودرة، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.

يشار إلى أن آخر أعمال خالد سليم مسلسل "أبواب الشك" من 60 حلقة وتم عرضه على قناة الحياة العام الماضى، وشارك فى بطولته لقاء الخميسى وعائشة بن أحمد ونبيل عيسى، وأحمد صلاح حسنى وجيهان خليل وعبد الرحمن أبو زهرة وطارق صبرى وميارالغيطى وتامر شلتوت، تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.