شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ياسمين نيازى تحيى حفلا غنائيا فى أحد المعاهد الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت المطربة ياسمين نيازى حفلا غنائيا داخل أحد المعاهد الخاصة وسط حضور عدد كبير من الطلاب من مختلف الأعمار، وذلك داخل قاعة المؤتمرات بجامعة عين شمس.

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وقدمت ياسمين نيازى، خلال الحفل الذى استمر أكثر من ساعة ونصف الساعة، العديد من أشهر أغنياتها وبعض أغانى ألبومها الأخير منها: "هرقص مصر" و"كداب" و"جانا الهوي" وأشهر أغانيها "شكلك هتوحشني" و"سلامات يا هوي" و"نهايتي معاك" و"أكدب عليا" و"حبك عامل سيطرة" وغيرها، وسط أجواء من الفرح والرقص.

والتقطت ياسمين نيازى العديد من الصور التذكارية والسيلفى مع الطلاب الحاضرين، خاصة الطالبات ذوى الاحتياجات الخاصة، وشاركتهن الرقص والغناء مما أدخلت السعادة عليهن.