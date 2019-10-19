شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مايا دياب تشارك فى مظاهرات لبنان بالوقوف على سيارتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة مايا دياب على المشاركة فى مظاهرات لبنان الأخيرة، وفاجأت متابعيها بنشر فيديو له عبر حسابها على إنستجرام من المظاهرات. مايا دياب ظهرت خلال الفيديو وهى تحمل علم لبنان وتقف على سيارتها أثناء مشاركتها فى المظاهرات التى حرصت من خلالها على توجيه رسالة إلى الشعب اللبنانى من أجل مساندته فى احتجاجاته الأخيرة. Advertisements وقد اجتاحت سلسلة من الحرائق الواسعة، الاثنين الماضى، عددا من المناطق اللبنانية، خاصة فى نطاق محافظة جبل لبنان، حيث أتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والأشجار، كما حاصرت العديد من المنازل وتسببت فى قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم فى بعض المناطق لتتفجر بعدها تظاهرات عديدة فى أغلب المدن اللبنانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد مايا دياب تشارك فى مظاهرات لبنان بالوقوف على سيارتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.