شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان فى المغرب لتصوير "السلطان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم محمد رمضان من تصوير أغنية جديدة بعنوان "السلطان" على طريقة الفيديو كليب من إخراج حسام الحسينى، وتم تصوير الأغنية على مدار يومين فى مراكش بدولة المغرب، ومن المقرر أن يعود إلى مصر بعد 3 أيام.

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وينتظر محمد رمضان انتهاء تحضيرات مسلسله الجديد "البرنس" إنتاج سينرجى، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، والذى تدور أحداثه فى إطار شعبى اجتماعي، ويعكف محمد سامى على كتابة باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، وإعلان بدء التصوير المقرر له منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير.

محمد رمضان قدم آخر أعماله الدرامية بمسلسل "زلزال" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، أحمد صيام، حنان سليمان، وآخرون، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج سينرجى .