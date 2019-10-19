شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس تلاعب الجمهور وتنشر صورة مع زوجها.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت الفنانة ياسمين رئيس، منذ عدة أيام، جمهورها بتغريدة غريبة أثارت الجدل، والتى أوحت لمتابعيها بأنها انفصلت عن زوجها المخرج هادى الباجورى بما كانت تحمله التغريدة من كلمات حزينة ومؤثرة، حيث قالت خلال التدوينة: "فى أغلب الأوقات ومهما كانت الأسباب قوية لما ييجي قرار الانفصال بين اتنين بينهم عيشة وحياة طويلة بيفضل في حزن محتاج لوقت كبير عشان يعدى".





وبعد انتشار الخبر وتداوله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى ونشر بعض المواقع بأن الخبر يفيد بانفصالهما، عادت ياسمين رئيس مرة أخرى لتنفى تلك الشائعة التى أعتقدها البعض بأنها تعيش حالة سيئة حزينة بعد انفصالها عن زوجها من خلال تغريدة جديدة قالت فيها: "‏من إمبارح وكل أهلي وصحابي بيكلموني عشان خبر طلاقي اللي أنا نفسي معرفوش يا ريت الإخوة الصحفيين الأعزاء يراعوا بس إن الواحد عنده ناس وأهل الأخبار الكاذبة دي بتأثر عليهم.. شكراً".

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وعادت ياسمين رئيس من جديد اليوم بنشر صورة تجمعها بزوجها المخرج هادى الباجورى لتؤكد بأن حياتها مستقرة ولم يحدث أى انفصال وكل الأخبار المتداولة كاذبة.





يذكر أن ياسمين رئيس تشارك فى فيلم "لص بغداد" مع النجم محمد إمام وتنتظر موعد استئناف التصوير خلال الأيام المقبلة، حيث صورت العديد من المشاهد الخطيرة التى جمعت بينها وبين بطل العمل محمد إمام، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم وإنتاج شركة سينرجى.