شقيقة مروة ناجي تظهر في "ذا فويس" وتنضم لسميرة سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

فوجئ متابعو برنامج ذا فويس بمشاركة المتسابقة شيماء ناجي، الشقيقة الصغرى للفنانة مروة ناجي، في الحلقة الأخيرة من مرحلة "الصوت وبس".

وقدمت المتسابقة أغنية "مش كل حب" للفنانة ذكرى، واستطاعت أن تجبر أحلام وسميرة على الالتفاف لها، وانضمت لفريق سميرة سعيد.

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يذكر أن مروة ناجي التف لها المدربون الأربعة لها وقت مشاركتها، واختارت أن تنضم للمطرب صابر الرباعي.

يذكر أن الموسم الخامس من البرنامج انطلق الشهر الماضي، وضم الموسم في لجنة تحكيمه كل من "أحلام، راغب علامة، حماقي، وسميرة سعيد".

ويعرض البرنامج كل سبت على شاشتي"إم بي سي، وإم بي سي مصر"، ومن المقرر أن يشهد الأسبوع المقبل بداية الحلقات المباشرة من البرنامج.