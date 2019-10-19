إليسا عن مظاهرات الغد: "لازم الطرقات تكون مفتوحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

طالبت النجمة إليسا المتطاهرين بضرورة فتح الطرقات في مظاهرات الغد للسماح بمشاركة أكبر عدد من المتظاهرين.

وكتبت إليسا عبر حسابها على تويتر: "لازم بكرا كل الطرقات تبقى مفتوحة تا الناس تقدر توصل للتظاهر، ويللي مش قادر يوصل عا بيروت يتظاهر محل ما هو بمنطقته، ما في أجمل من إرادتكن ضد الظلم يا شعب لبنان".

وكشفت "رويترز" أن عدد المتظاهرين في المظاهرات اللبنانية وصل اليوم إلي مليون و200 شخص.

يذكر أن مظاهرات اندلعت في لبنان منذ يوم الخميس الماضي، بسبب سوء الأحوال الاقتصادية.