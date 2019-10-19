بعد رحيله.. أحمد مكي ينشر فيديو لوالده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر الفنان أحمد مكي أول فيديو لوالده يردد فيه والده دعاءً، وهو يجلس مع آخرين.

وظهر والد مكي وهو يقول: "اللهم استرني بسترك الذي سترت به ذاتك، فلا عين تراك ولا يد تصل إليك يا رب العالمين .. احجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين".

وعلق على الفيديو: "اللهم أرحم والدي وأدخله برحمتك فسيح جناتك يا رحمن يا رحيم".

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ورحل والد الفنان أحمد مكي، صباح أمس، في الإمارات، وسافر مكي لتشييع جثمانه.

وكان مكي قد طلب من جمهور، عبر حسابه على فيسبوك، الدعاء لوالده بالرحمة.

يذكر أن أحمد مكي ولد في وهران بالجزائر لأب جزائري وأم مصرية، وعقب انفصال والديه انتقل للعيش في الطالبية بفيصل.