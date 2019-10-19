وفاة الفنان الليبي صالح الأبيض بعد صراع مع المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
رحل الفنان الليبي صالح الأبيض عن عالمنا، اليوم السبت، بعد صراع مع المرض.
وتوفي الراحل داخل أحد مستشفيات تونس، حيث كان يرقد.
ومن المقرر نقل جثمان الراحل إلى بنغازي صباح غدًا الأحد، حيث مثواه الأخير، حسب وسائل إعلام تونسية.
صالح الأبيض هو ممثل كوميدي ليبي انطلق منذ بداية الثمانينيات وسطع نجمه في عام 2006، بعد حدوث طفرة في الدراما الليبية، ومن بين أعماله: "كوشي يا كوشة، المعنقر، أبيض شو، الطيب درويش والمحطة".
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