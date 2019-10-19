صورة| الحلفاوي: "حبابينا لو كسبوا المقاولين هيقولوا متصدر لا تكلمني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على مباراة الزمالك والمقاولون، المقامة الآن، ضمن مواجهات مسابقة الدوري العام.

وكتب الحلفاوي: "الموسم الماضي.. كانوا حبايبنا بينزلوا بصورة ترتيب الدوري وعاملين دايرة على الأهلي وهو متذيل الدوري متجاهلين إن له 9 مؤجلات، الموسم ده بعد 3 أسابيع الأهلي كان متصدر بفارق نقطتين عن منافسيه، لكن لو كسبوا المقاولين.. هيتجاهلوا إن الأهلي لعب أقل بماتش وهيكتبوا متصدر لا تكلمني".

ويتقدم الزمالك بنتيجة هدفين لهدف، مع نهاية الشوط الأول، بعد أن كان متأخرا بهدف.