بعد ثلاثة أيام.. أميتاب باتشان يغادر المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

غادر نجم بوليوود الكبير أميتاب باتشان مستشفى نانافاتي في مومباي، مساء أمس الجمعة رفقة زوجته جايا باتشان ونجله الفنان أبيشيك، بعد ثلاثة أيام من نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات روتينية.

وذكرت عدد من الصحف الهندية التي تابعت حالة النجم الكبير، أنه ذهب إلى المستشفى لإجراء فحوصات دورية، وليس بسبب انتكاسة كبيرة كما ذكر البعض.

ووفق ما ذكرته وكالة أنباء "ANI" فأن النجم الكبير البالغ من العمر 77 عامًا، قام بإجراء فحص روتيني بعد أن شعر ببعض المشكلات الصحية.

يذكر أن أميتاب كان قد تم نقه للمستشفى في وقت سابق بسبب مرض الكبد، حيث كشف النجم الكبير أن كبده يعمل بنسبة 25% فقط، وذلك بعدما أصيب بأضرار بعد نقله دم سيئ على حد قوله قبل 20 عامًا.