فيديو| بعلم لبنان.. مايا دياب تشارك في مظاهرات لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب فيديو لها خلال مشاركتها في المظاهرات. وظهرت دياب أعلى سيارتها وهي تلوح بعلم لبنان، وعلقت على الفيديو: "ثورة". وشارك عدد كبير من الفنانين اللبنانين في المظاهرات، التي اندلعت منذ يوم الخميس الماضي، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، من بينهم ماجي بوغصن، ونادين نسيب نجيم، وماريتا الحلاني، كما دعم آخرون التظاهرات مثل إليسا وراغب علامة.

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