تراند اليوم : محيي إسماعيل عن "الممر" :العبقرية في الرصاصة لا تزال في جيبي...

فاجأ الفنان محيي إسماعيل الجمهور برد غير متوقع عن فيلم الممر، وأنه لم يشاهد الفيلم.

وأضاف في مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي أنه لم يشاهد الفيلم وأنه أدى دور اليهودي في فيلم " الرصاصة لا تزال في جيبي"، حيث وصف دوره بأنه عبقري.

وعن المكافأة التي أعطاها له الرئيس الراحل انور السادات عقب دوره في فيم " الرصاصة لا تزال في جيبي"، قال : " مش مكافأة، هو الرئيس افتكر عندي صرع، ولكن طلبت منه شقة فأخذت شقة".



