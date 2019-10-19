تراند اليوم : إليسا تدعم المتظاهرين بهذه الخطة

وكتبت إليسا على حسابها في تويتر : " لازم بكرا كل الطرقات تبقى مقتوحة تا الناس تقدر توصل للتظاهر.. ويللي مش قادر يوصل عا بيروت يتظاهر محل ما هوي بمنطقتو.. ما في أجمل من إرادتكن ضد الظلم يا شعب لبنان".
وتفاعل محبو الفنانة معها في رؤيتها لتحفيز المتظاهرين، حيث غرد أحد رواد تويتر قائلا : " ناطرينك ألوس تنزلي معنا ازا كنتي بلبنان".
وكتبت أيضا حساب كلنا إليسا : " في اجمل من وطنيتكً ومحبتك للبلدك الجميل لبنان طيب في اجمل من قلبك.. يعتقد مافي".
وكانت إليسا منذ اندلاع الثورة المظاهرات في لبنان قد كتبت عدة تدوينات على حسابها على تويتر قائلة : بعد في الواتساب ما انزادت عليه ضريبة بدل ما يوقّفو النهب والسرقة من مليار مزراب تاني. يا ويلكن من غضب الناس إذا غضبو بس للأسف صار شعبي مخدّر".
وقالت في تدوينة أخرى ":"عم تابع أخبار بيروت وأهلها بفخر، رغم إنه مظاهر الشغب واضح إنها مش من شغل الشباب الأوادم اللي عم يطالبو بحياة كريمة.. صار الوقت تاالناس تستعيد شوي من كرامتها".
وأضافت إليسا: "هاي أول مرة بتمنى كون بلبنان.. قلبي معكن".