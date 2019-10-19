نشرت الفنانة العالمية سيلينا جوميز لثاني مرة صورة أخرى بعمر الطفولة، وجاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وخطفت سيلينا الأنظار وهي طفلة، حيث ظهرت بملامح جذابة مرتدية شيرت باللون الأصفر،وشعرًا بنيًّا غامقًا.
ومن ناحية أخرى تشارك الفنانة العالمية سيلينا جوميز في بطولة فيلم "دوليتل"، وهو من تأليف وإخراج ستيفن جاجن، وبطولة كل من روبرت داوني
تدور أحداث الفيلم حول الطبيب الشهير جون دولتيل والذي يكتشف أنه يملك القدرة على الحديث مع الحيوانات، وهو ما يمنحه إمكانيات هائلة.
كانت هذه تفاصيل خبر كلاكيت ثاني مرة.. سيلينا جوميز تسترجع ذكريات طفولتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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