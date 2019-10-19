كلاكيت ثاني مرة.. سيلينا جوميز تسترجع ذكريات طفولتها

نشرت الفنانة العالمية سيلينا جوميز لثاني مرة صورة أخرى بعمر الطفولة، وجاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وخطفت سيلينا الأنظار وهي طفلة، حيث ظهرت بملامح جذابة مرتدية شيرت باللون الأصفر،

وشعرًا بنيًّا غامقًا.

ومن ناحية أخرى تشارك الفنانة العالمية سيلينا جوميز في بطولة فيلم "دوليتل"، وهو من تأليف وإخراج ستيفن جاجن، وبطولة كل من روبرت داوني

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جونير، أنتونيو بانديراس، مايكل شين، جيم برودينت، توم هولاند، إيما تومسون، رالف فاينس، أوكتافيا سبنسر، جون سينا، رامي مالك، كريج روبنسون، ماريون كوتيار.

تدور أحداث الفيلم حول الطبيب الشهير جون دولتيل والذي يكتشف أنه يملك القدرة على الحديث مع الحيوانات، وهو ما يمنحه إمكانيات هائلة.