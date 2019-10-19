دومينيك حوراني تُعلن وفاة والدها

أعلنت الفنانة دومينيك حوراني وفاة والدها المؤرخ الدكتور يوسف الحوراني، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وأعرب الفنانة دومينيك عن حزنها الشديد قائلة: "انتقل الى رحمته تعالى الراقدعلى رجاء القيامة و الحياة الأبدية المرحوم
المؤرخ الدكتور يوسف الحوراني".
و توفي الدكتور يوسف حوراني مساء اليوم السبت، ومن المقرر أن
وتقبل العزاء قبل الدفن في صالون الكنيسة بداية من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر إلى الساعة السادسة مساًء.
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