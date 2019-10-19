فن ومشاهير

دومينيك حوراني تُعلن وفاة والدها

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أعلنت الفنانة  دومينيك حوراني وفاة والدها المؤرخ الدكتور يوسف الحوراني،  عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وأعرب الفنانة دومينيك عن حزنها الشديد قائلة: "انتقل الى رحمته تعالى الراقد

على رجاء القيامة و الحياة الأبدية المرحوم
المؤرخ الدكتور يوسف الحوراني".

 

و توفي الدكتور يوسف حوراني مساء اليوم السبت، ومن المقرر أن

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تقام مراسم عزائه بعد الظهر يوم الاثنين الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري، بكنيسة مار جرجس الشياح، بدولة لبنان.

 

وتقبل العزاء قبل الدفن في صالون الكنيسة بداية من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر إلى الساعة السادسة مساًء.

 

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